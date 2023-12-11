Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang Pesawat Diprediksi Tembus 4 Juta Orang pada Libur Nataru

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:27 WIB
Jumlah Penumpang Pesawat Diprediksi Tembus 4 Juta Orang pada Libur Nataru
Jumlah Penumpang di Bandara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memprediksi jumlah penumpang pesawat di 20 bandara yang dikelola perusahaan saat libur Natal dan Tahun baru (Nataru) 2023-2024 mencapai 4,03 juta orang. Angka itu naik 8% dibandingkan dengan periode Nataru 2022/2023.

Plt Direktur Utama AP II, Wendo Asrul Rose menyatakan pihaknya maskapai penerbangan akan menyediakan kursi penumpang untuk melayani perjalanan udara masyarakat pada periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2023/2024.

“Pada periode Nataru 2023/2024 tersebut, diperkirakan jumlah penumpang pesawat di 20 bandara AP II secara kumulatif mencapai 4,03 juta penumpang atau naik 8 persen dibandingkan dengan periode Nataru 2022/2023,” ujar Wendo dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2023).

Sejalan dengan proyeksi tersebut, AP II bersama stakeholder lain khususnya maskapai telah berkoordinasi guna memastikan ketersediaan kursi penumpang pesawat.

“Koordinasi telah dilakukan AP II bersama maskapai, dan kami pastikan kursi yang tersedia pada 18 Desember 2023 - 4 Januari 2024 di 20 bandara berdasarkan data per 8 Desember 2023 adalah sekitar 4,38 juta kursi penumpang. Jumlah ini sangat mencukupi untuk melayani penumpang pesawat Nataru di 20 bandara yang diperkirakan 4,03 juta penumpang,” jelas Wendo Asrul Rose.

Halaman:
1 2
