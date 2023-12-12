Harga Minyakita Bakal Naik Jadi Rp15.000/Liter Setelah Pemilu

Harga minyakita akan naik usai pemilu (Foto: Okezone)

JAKARTA – Harga minyakita bakal naik usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa harga Minyakita akan mengalami kenaikan menjadi Rp15.000 per liter.

Dia menjelaskan, harga Minyakita naik Rp1.000 dari sebelumnya Rp14.000 karena kemasan Miyakita mengalami kenaikan harga.

"Memang mestinya (naik) karena packagingnya sudah mahal, cuma nanti lah habis pemilu. Iya. Habis pemilu Rp15 ribu," ungkap Zulhas saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

"Bukan naik. Penyesuaian," sambung Zulkifli singkat.

Sebelumnya, dilansir dari Antara, kenaikan harga Minyakita menurut Zulkifli masih perlu dibahas lebih lanjut pada rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.