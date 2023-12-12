BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Melambat

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 2,9%. Sementara pada 2024 ekonomi global akan melambat menjadi 2,8%.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Wahyu Nugroho dalam Seminar Core Indonesia dengan tema "Konsolidasi Ekonomi di Tahun Politik".

Wahyu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2024 dari sisi global lebih rendah. Hal tersebut terjadi bukan karena masalah geopolitik saja. Akan tetapi munculnya fragmentasi dari beberapa hal yang salah satunya adalah investasi.

“Memang 2024 ini dari sisi global tidak lebih mudah daripada tahun 2023. Di mana selain masalah geopolitik dan mungkin akan ada fragmentasi yang dari misalnya corporate atau mungkin investasi,” kata Wahyu, Selasa (12/12/2023).

Selain itu, Wahyu juga menyampaikan tantangan yang akan dihadapi ekonomi Indonesia saat ini. Salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Dia menyebutkan selain melambat, struktur dari ekonomi global sendiri juga akan semakin tidak khusus.