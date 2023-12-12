Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Daftar Groundbreaking Proyek Besar di IKN pada 20 Desember

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |08:02 WIB
Ini Daftar Groundbreaking Proyek Besar di IKN pada 20 Desember
Groundbreaking di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gorundbreaking di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditargetkan pada 20 Desember 2023. Sebelumnya telah dilakukan groundbreaking pertama yang membangun hotel mewah dan groundbreaking kedua dengan proyek bandara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan pemilihan waktu groundbreaking selanjutnya di IKN mengikuti jadwal Presiden Joko Widodo yang juga menginginkan setiap bulan dilakukan peletakan batu pertama dari para pelaku usaha atau lembaga dilakukan.

Hal itu juga untuk memacu proses pembangunan yang ditargetkan rampung sebagian pada tahun depan untuk penyelenggaraan upacara 17 Agustus.

"Insya Allah minggu depan sekitar tanggal 20-an, kalau jadwal tentu akan ikut dari Istana bagaiaman jadwal Pak Presiden," ujar Agung saat ditemui MNC Portal usai acara Work Shop Internasional Financial Center IKN di Jakarta.

Namun demikian, gorundbreaking dilakukan untuk mengejar sebelum masuk dalam periode libur Natal dan Tahun Baru 2024. Sehingga kemungkinan sebagian ada Groundbreaking yang dilakukan pada bulan berikutnya.

Halaman:
1 2
