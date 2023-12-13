Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Suspensi Lagi Saham Akbar Indomakmur Stimec (AIMS)

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |08:32 WIB
BEI Suspensi Lagi Saham Akbar Indomakmur Stimec (AIMS)
BEI suspensi saham AIMS. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Akbar Indomakmur Stimec Tbk (AIMS).

Hal itu karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

 BACA JUGA:

Maka itu, dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan investor, BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham AIMS pada perdagangan 13 Desember 2023 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut.

"Penghentian sementara perdagangan Saham AIMS tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Selasa (12/12/2023).

 BACA JUGA:

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham AIMS.

Halaman:
1 2
