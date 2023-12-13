Analisa Pergerakan IHSG di 2024

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi mampu menyentuh level tertinggi sepanjang masa atau all time high (ath) di 2024 mendatang. Proyeksi ini ditopang oleh sentimen positif global.

Analis Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora mengatakan, pergerakan indeks akan dipengaruhi oleh sentimen global. Terbaru, adanya penurunan tingkat inflasi di Amerika Serikat (AS) ke level 3,1% year on year.

BACA JUGA:

Andhika menyebut, hal itu akan berdampak pada keputusan Bank Sentral AS atau The Fed untuk menahan suku bunga. Bahkan, The Fed diperkirakan akan segera menurunkan suku bunganya, paling lama pada semester dua tahun 2024.

“Ada peluang IHSG mencetak all time high tapi tidak terjadi akhir bulan ini, mungkin pada semester pertama tahun 2024,” kata Andhika dalam Market Buzz IDX Channel pada Rabu (13/12/2023).

BACA JUGA:

Adapun, IHSG tercatat menguat 4,87% ke level 7.080,74 pada November 2023. Indeks naik secara month to date jika dibandingkan dengan Oktober lalu yang berada di level 6.752,21.