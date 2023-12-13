Sri Mulyani Kantongi Rp11,6 Triliun dari Lelang SUN

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 12 Desember 2023 untuk seri SPN03240313 (new issuance), SPN12241212 (new issuance), FR0101 (reopening), FR0100 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk tercatat mencapai Rp41,18 triliun.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Deni Ridwan menyatakan minat investor pada lelang SUN terakhir tahun 2023 ini relatif baik di tengah sikap investor yang menunggu keputusan tingkat suku bunga acuan The Fed, BOE, dan ECB.

BACA JUGA: Sri Mulyani Bertemu Menkeu Australia Jim Chalmers Bahas Tantangan Geopolitik hingga Ekonomi Global

"Hal itu tercermin dari masih tingginya jumlah incoming bids sebesar Rp41,18 triliun atau 2,17 kali dari target indikatif yang telah diumumkan. Selain itu, kinerja APBN yang baik menjadi faktor pendukung positif lelang hari ini," ujar Deni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

BACA JUGA: Sri Mulyani Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari Australia National University

Dia mengatakan bahwa minat investor pada seri SUN tenor menengah sampai panjang masih kuat. Hal itu tercermin dari jumlah penawaran pada seri SUN tenor 6 dan 11 tahun yang masih dominan, dengan jumlah penawaran masuk sebesar Rp20,52 triliun atau 49,82% dari total incoming bids, dan dimenangkan sebesar Rp11,6 triliun atau 61,1% dari total awarded bids.