Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah di RI Kantongi Sertifikat pada 2025

JAKARTA - Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan revolusioner yang berhasil mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Raja Juli Antoni menargetkan pada tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia sudah mendapatkan sertifikat.

Hal itu diharapkan mampu mengurangi potensi konflik agraria yang terjadi di tengah masyarakat.

“Bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia ini totalnya ada 126 juta bidang tanah, sebelum ada PTSL hanya 46 juta bidang yang sudah tersertifikasi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12/2023).

Menurut Raja Juli, jika masih menggunakan cara pendaftaran tanah yang bersifat sporadis, kemungkinan proses pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia akan memakan waktu panjang.

"Dari 46 juta bidang tanah yang sudah tersertifikasi sebelum masa PTSL, artinya kita butuh waktu sebanyak kurang lebih 160 juta tahun agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar. Apa Ibu dan Bapak mau seperti itu?” ungkapnya.