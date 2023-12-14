Advertisement
HOT ISSUE

Angkat Tsamara Jadi Staf Khusus, Erick Thohir: Kita Perlu Suara Anak Muda

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |04:18 WIB
Angkat Tsamara Jadi Staf Khusus, Erick Thohir: Kita Perlu Suara Anak Muda
Tsamara Amany Jadi Staf Khusus Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Erick Thohir mengangkat Tsamara Amany jadi staf khusus (Stafsus) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN itu pun membeberkan alasannya.

Erick menjelaskan bahwa, alasan utama yaitu perihal kesehatan mental atau mental health anak muda. Menurutnya, Tsamara akan fokus pada kebijakan publik alias public policy. Masalah penting yang harus ditangani ialah mental health.

Hal ini menjadi fokus utama karena telah tercatat 70% generasi muda Indonesia terindikasi mental health.

“(Pertimbangannya) Public policy, kita perlu juga suara anak muda untuk juga menjadi jembatan, salah satu diskusi saya dengan Tsamara ya mental health ya, bahwa 70% generasi muda itu ada indikasi mental health,” ungkap Erick saat ditemui di Graha Pertamina, Jakarta Pusat, ditulis Kamis (14/12/2023).

Lebih lanjut Erick menjelaskan bahwa dengan adanya inspirasi tersebut, dirinya melakukan diskusi dan akhirnya dapat diterapkan. Saat dibuat di Djakarta Theater ternyata mendapatkan respon yang luar biasa dan bukan hanya dari yang muda.

Selain itu, menurut Erick dengan adanya eks kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) komposis perwakilan perempuan di Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah akan semakin kuat.

“Baru, baru (pengangkatan) karena jumlah komposisi perempuan di harus saya tambah, perempuan saya tambah juga,” kata Menteri BUMN tersebut.

Tsamara Amany sendiri merupakan seorang politikus muda. Dirinya juga pernah menjadi orang nomor satu di PSI. Meskipun demikian dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPP PSI pada April 2022.

