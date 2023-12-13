Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Freeport Bakal Didenda Rp7,7 Triliun Gegara Telat Bangun Smelter, Begini Respons Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |16:21 WIB
Freeport Bakal Didenda Rp7,7 Triliun Gegara Telat Bangun Smelter, Begini Respons Erick Thohir
Freeport berpotensi denda karena telat bangun smelter (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada potensi denda administratif yang harus dibayar PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada negara senilai USD501,95 juta setara Rp 7,77 triliun. Denda diberikan lantaran adanya keterlambatan pembangunan smelter.

Menanggapi catatan BPK, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan, sebab utama keterlambatan pembangunan proyek fasilitas pemurnian mineral karena Covid-19 yang berkepanjangan.

Kendati begitu, dia enggan merespons soal potensi denda yang harus dibayar PTFI. Menurutnya, selama krisis kesehatan pembangunan proyek peleburan alias smelter PTFI berhenti.

“Itu ada Covid, kan apa yang ada di buku sama di lapangan kan mesti sama persepsinya. Jadi saya bukan membela Freeport, ya Covid, itu ya pada saat Covid itu ya memang berhenti,” ucap Erick saat ditemui di Graha Pertamina, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

“Sama misalnya kalau kita diaudit, oh kenapa pendapatan kereta api jeblok jadi 20 persen? Saya jawabnya juga susah, itu ya Covid,” lanjutnya.

BPK sebelumnya mencatat bahwa Freeport Indonesia pembangunan fasilitas proyek smelter mengalami keterlambatan karena tidak sesuai ketentuan. Freeport berpotensi terkena denda administratif hingga Rp7,77 triliun.

Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik selama enam bulan menunjukkan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menggunakan kurva S awal sebagai dasar verifikasi kemajuan fisik.

