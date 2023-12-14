Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Peserta BPJS Kesehatan: Aplikasi Mobile JKN Punya Segudang Manfaat

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |21:03 WIB
Cerita Peserta BPJS Kesehatan: Aplikasi Mobile JKN Punya Segudang Manfaat
Mobile JKN mempermudah peserta mendapat layanan BPJS Kesehatan (Foto: BPJS)
A
A
A

JAKARTA – Aplikasi Mobile JKN menjadi salah satu tools yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi. Melalui akses yang bisa digunakan di smartphone tanpa terikat waktu, membuat peserta JKN bisa langsung mengakses tanpa harus berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan.

Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan dan mengandalkan smarthphone. Bahkan, fasilitas kesehatan pun turut memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk kelancaran pelayanan kesehatan lewat aplikasi yang telah mereka terapkan agar dapat membantu masyarakat.

Saat ditemui di sela-sela kesibukannya, Jesica Mandey (20) menerangkan bahwa aplikasi Mobile JKN memiliki segudanga manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta. Mahasiswi di salah satu universitas di Manado ini merasakan fitur dari aplikasi Mobile JKN sangat memudahkan dirinya dalam memenuhi kebutuhannya.

“Sejak pakai Aplikasi Mobile JKN ini, saya tidak perlu repot lagi untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan. Semua sudah bisa dilayani hanya dengan memakai Aplikasi Mobile JKN. Banyak keuntungan yang telah saya dapat dari pemakaian Aplikasi Mobile JKN ini apalagi sudah ada kartu digital JKN," kata Jesica dilansir dari laman BPJS, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya, Aplikasi Mobile JKN sangat membantu dalam mengurus kebutuhan administrasi kepesertaan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Selain itu juga mempermudah dalam melihat status kepesertaan peserta dan bisa langsung mendaftar serta mendapat antrean online di fasilitas kesehatan.

"Misal jika kita ingin berobat ke suatu layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang terdaftar, maka kita bisa mendapatkan antrean secara online dengan mudah tanpa basa basi. Selain itu juga sangat membantu bagian layanan fasilitas kesehatan untuk mengurangi banyaknya peserta yang mengantri yang dapat mengurangi efektivitas pelayanan. Melihat risiko yang terjadi jika ada pasien yang sakit dan menunggu antrean yang sangat panjang itu dapat meningkatkan kejadian yang mungkin dapat meningkatkan risiko kepada pasien tersebut," jelas Jesica.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement