Berapa Gaji Tukang Parkir Kereta Api? Ternyata Segini

JAKARTA - Berapa gaji tukang parkir kereta api? PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi salah satu perusahaan BUMN yang banyak diincar masyarakat untuk mencari nafkah.

Pasalnya, gaji karyawan PT KAI dikenal cukup tinggi untuk petugas lapangan dan petugas non lapangan. Sebagai contoh adalah gaji untuk petugas juru parkir kereta api atau juru langsir.

Lantas, berapa gaji tukang parkir kereta api? Sebelum membahas mengenai gaji juru parkir kereta api, ada baiknya Anda mengetahui mengenai profesi tersebut.

Langsir atau rangsir sendiri merupakan pergerakan dari rangkaian kereta api, termasuk gerbang penumpang, gerbong barang, atau hanya lokomotifnya saja. Saat langsir, maka rangkaian gerbong tersebut akan melakukan perpindahan posisi atau perpindahan rel.

Kondisi tersebut biasanya dilakukan oleh kereta api yang ingin mendahului kereta api lainnya di sebuah stasiun. Saat perpindahan gerbong, juru langsir bisa bertugas dengan dua cara, yakni turun langsung ke jalur tempat rangkaian atau hanya memantau dari rumah langsir.

Kendati demikian, mereka tidak hanya melihat rangkaian gerbong berpindah jalur. Juru langsir juga harus pintar-pintar memindahkan jalur kereta karena jika salah memperhitungkan maka risikonya tidak main-main, yakni bisa anjlok atau tabrakan dengan kereta lain.