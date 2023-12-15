Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat di Kisaran 6.954-7.198

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:45 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat di Kisaran 6.954-7.198
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.954 - 7.198.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, kenaikan yang terjadi dalam pola gerak IHSG telah berhasil menggeser resisten level ke arah yang lebih baik.

"Keseriusan kenaikan IHSG akan nampak jika dalam beberapa hari mendatang IHSG masih mampu ditutup di atas resisten levelnya secara beruntun,” tulis William dalam risetnya, Jumat (15/12/2023).

Menurut William, untuk sementara waktu IHSG terlihat cukup dapat bertahan dalam zona hijau yang juga ditunjang oleh rilisnya data perekonomian neraca perdagangan pada hari ini yang disinyalir menunjukkan hasil yang membaik.

Sebelumnya, IHSG ditutup di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan, Kamis (14/12/2023). IHSG ditutup menguat 100,67 poin atau naik 1,42% ke level 7.176,01.

