HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Kendaraan di Tol Trans Sumatera Diprediksi Naik 24% saat Libur Nataru

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |09:35 WIB
Jumlah Kendaraan di Tol Trans Sumatera Diprediksi Naik 24% saat Libur Nataru
Kendaraan di tol trans sumatera diprediksi naik




JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) memprediksi jumlah kendaraan atau volume lalu lintas (VLL) di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) naik 24% saat Natal dan Tahun Baru (nataru) 2024.

Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro memastikan, perusahaan telah mengambil langkah persiapan menyusul adanya kenaikan volume lalu lintas saat libur nataru 2023/2024.

“Dengan peningkatan trafik yang cukup tinggi, kami berharap kepada seluruh petugas untuk dapat amanah dan totalitas dalam menjalankan tugas serta menjaga kesehatan agar pelayanan libur Nataru dapat berjalan dengan lancar,” ujar Koentjoro, Sabtu (16/12/2023).

Selama arus libur Nataru 2023/2024, Hutama Karya mengoperasikan sepanjang 589 kilometer (km) JTTS. Panjang JTTS itu terdiri dari sembilan ruas yang telah beroperasi dengan tarif yaitu Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (189 Km), Tol Palembang – Indralaya (21,93 Km).

Lalu, Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17,8 Km), Tol Pekanbaru – Dumai (131 Km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 Km), Tol Binjai – Langsa Seksi 1 (Binjai - Stabat) (11 Km), dan Tol Sigli – Banda Aceh (Seulimeum – Blang Bintang) (35,85 Km).

Perseroan juga mengoperasikan dua ruas tol yang berada di Pulau Jawa yaitu Tol JORR-S (14,25 Km) dan Akses Tanjung Priok (11,4 Km), termasuk lima ruas yang masih belum bertarif atau gratis yaitu Tol Indralaya – Prabumulih (64,5 Km).

