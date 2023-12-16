Catat Tanggal Hari Libur dan Cuti Bersama 2024, Ada 27 Hari

Jadwal libur nasional dan cuti bersama 2024 (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Terdapat total 27 hari yang terdiri dari 17 hari untuk hari libur nasional dan 10 hari untuk cuti bersama 2024.

Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 855/2023, No. 4/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga KerjA, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa penetapan SKB dilakukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintahan maupun swasta dalam melaksanakan hali libur nasional dan cuti bersama 2024. Dilansir dari akun Instagram @jkt.spot. Berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2024 yang harus diketahui.

Hari Libur Nasional 2024

1 Januari : Tahun Baru 2024 Masehi

8 Februari : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

10 Februari : Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili

11 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946

29 Maret : Wafat Isa Almasih

31 Maret : Hari Paskah

10 April : Hari Raya Idul Fitri 1445 H

11 April : Hari Raya Idul Fitri 1445 H

1 Mei : Hari Buruh Internasional

9 Mei : Kenaikan Isa Almasih

23 Mei : Hari Raya Waisak 2568 BE

1 Juni : Hari Lahir Pancasila

17 Juni : Hari Raya Idul Adha 1445 H

7 Juli : Tahun Baru Islam `4465 H

17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI

16 September : Maulid Nabi Muhammad SAW

25 Desember : Hari Raya Natal