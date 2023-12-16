Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Tips Hadapi Kegagalan Bisnis Ala Dirut Erajaya Active

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:49 WIB
Chief Talk Okezone: Tips Hadapi Kegagalan Bisnis Ala Dirut Erajaya Active
A
A
A
JAKARTA - Chief Executive Officer Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto membagikan tips dalam menghadapi kegagalan berbisnis. Obrolan ini disampaikan Bos PT Sinar Eka Selaras Tbk atau Erajaya Active Lifestyle (ERAL) dalam acara Chief Talk Okezone.

Sebagai informasi, dalam kegiatan perusahaannya, ERAL memiliki beberapa kegiatan yang meliputi marketing, distribusi dan jaringan ritel produk active lifestyle, termasuk produk Internet of Things (IoT). Selain itu, ekosistem perusahaannya berupa perangkat lifestyle, smart home, dan produk-produk active fashion.

Dalam menghadapi badai bisnisnya, Djohan mengatakan bahwa kegagalan bukan lagi hal yang asing baginya. Menurutnya, sebagai pemimpin pasti mengalami keberhasilan dan kegagalan bahkan bukan hanya sekali-dua kali. Namun, kegagalan tersebut tidak boleh menjadi hal yang perlu ditangisi.

“Kegagalan ini banyak sekali terjadi berkali-kali, tapi satu hal yang saya belajar bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita istilahnya tangisi ya kegagalan itu. Malah menurut saya, itu cambuk buat kita untuk malah harus lebih semangat,” kata Djohan di dalam acara Chief Talk Okezone: Bos Erajaya Active Buka-bukaan soal Bisnis Usai Covid-19, Sabtu (16/12/2023).

Kemudian, Djohan juga menyebutkan, bahwa kegagalan dapat menjadi pengalaman yang berharga. Dengan pengalaman itulah seorang pemimpin bisa mengetahui kesalahan yang terdapat dalam bisnis yang dihadapinya.

“Kita punya peribahasa yang namanya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ya, jadi dengan pengalaman tersebut kita sudah tahu mana yang salah, mana yang tidak. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah kesalahan yang sama dilakukan kembali. Nah, itu yang tidak boleh, makanya pengalaman itu sangat berharga sekali,” ucap Djohan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/622/3134614/ai-iKW0_large.jpg
Canggih! AI Bisa Antisipasi Kecurangan Tes Rekrutmen Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/622/3131638/karier-UBxC_large.jpg
Daftar 10 Perusahaan Besar yang Bisa Dukung Karier di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/622/3130998/karier-Hp2y_large.jpg
Ini 10 Tempat Terbaik untuk Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/622/3130370/pekerja-CSjI_large.jpg
Resign Sebelum Kontrak Habis Bisa Kena Denda? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129943/karier-jmZB_large.jpg
Daftar Pekerjaan yang Diprediksi Hilang dari Muka Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/622/3093297/10-tips-kerja-cerdas-bukan-bekerja-lebih-keras-WE9yX87U3L.jpg
10 Tips Kerja Cerdas, Bukan Bekerja Lebih Keras
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement