Chief Talk Okezone: Tips Hadapi Kegagalan Bisnis Ala Dirut Erajaya Active

JAKARTA - Chief Executive Officer Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto membagikan tips dalam menghadapi kegagalan berbisnis. Obrolan ini disampaikan Bos PT Sinar Eka Selaras Tbk atau Erajaya Active Lifestyle (ERAL) dalam acara Chief Talk Okezone. - Chief Executive OfficerActive Lifestyle Djohan Sutanto membagikan tips dalam menghadapi kegagalan berbisnis. Obrolan ini disampaikan Bos PT Sinar Eka Selaras Tbk atau Erajaya Active Lifestyle (ERAL) dalam acara Chief Talk Okezone.

Sebagai informasi, dalam kegiatan perusahaannya, ERAL memiliki beberapa kegiatan yang meliputi marketing, distribusi dan jaringan ritel produk active lifestyle, termasuk produk Internet of Things (IoT). Selain itu, ekosistem perusahaannya berupa perangkat lifestyle, smart home, dan produk-produk active fashion.

Dalam menghadapi badai bisnisnya, Djohan mengatakan bahwa kegagalan bukan lagi hal yang asing baginya. Menurutnya, sebagai pemimpin pasti mengalami keberhasilan dan kegagalan bahkan bukan hanya sekali-dua kali. Namun, kegagalan tersebut tidak boleh menjadi hal yang perlu ditangisi.

“Kegagalan ini banyak sekali terjadi berkali-kali, tapi satu hal yang saya belajar bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita istilahnya tangisi ya kegagalan itu. Malah menurut saya, itu cambuk buat kita untuk malah harus lebih semangat,” kata Djohan di dalam acara Chief Talk Okezone: Bos Erajaya Active Buka-bukaan soal Bisnis Usai Covid-19, Sabtu (16/12/2023).

Kemudian, Djohan juga menyebutkan, bahwa kegagalan dapat menjadi pengalaman yang berharga. Dengan pengalaman itulah seorang pemimpin bisa mengetahui kesalahan yang terdapat dalam bisnis yang dihadapinya.

“Kita punya peribahasa yang namanya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ya, jadi dengan pengalaman tersebut kita sudah tahu mana yang salah, mana yang tidak. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah kesalahan yang sama dilakukan kembali. Nah, itu yang tidak boleh, makanya pengalaman itu sangat berharga sekali,” ucap Djohan.