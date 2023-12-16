Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

BUMN Kembangkan Proyek Hunian hingga Kawasan TOD

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |22:22 WIB
BUMN Kembangkan Proyek Hunian hingga Kawasan TOD
Hunian Rumah (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kebutuhan hunian di kota-kota besar, termasuk Jakarta, menjadi salah satu dalam permasalahan backlog hunian nasional. Adanya keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk menjadi sebagian faktor dari permasalahan tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kepadatan penduduk di Ibukota adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 16.125 jiwa per kilometer2.

Melihat persoalan tersebut, Perumnas sebagai BUMN pengembang hunian masyarakat gencar melakukan berbagai inovasi, termasuk salah satunya mengembangkan hunian high rise dengan konsep transit-oriented di wilayah Jabodetabek.

“Hunian high rise dapat menjadi solusi pada kebutuhan hunian di kota yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Maka dari itu, hunian berkonsep TOD yang diinsiasi Perumnas sudah sepatutnya menjadi tren pembangunan hunian secara berkelanjutan di kota besar,” ujar Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/12/2023).

Budi pun menambahkan, Perumnas akan terus aktif melakukan pengembangan hunian di kota besar, termasuk salah satunya menjajaki kerja sama dengan berbagai instansi & stakeholder terkait. Adanya kolaborasi yang terjalin bertujuan untuk menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terfokus pada kota-kota besar.

