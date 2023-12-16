Ternyata Segini Gaji Pilot Drone di Indonesia

JAKARTA - Ternyata segini gaji pilot drone di Indonesia yang menarik untuk diulas. Dalam hal ini, drone pilot adalah seorang yang mengoperasikan drone atau pesawat tanpa awak yang sudah mengetahui SOP dan prosedur yang berlaku.

Bahkan, jika sudah paham atau ahli dalam drone seorang yang mengoperasikan ini sudah bisa disebut sebagai pilot drone profesional. Lantas berapa gaji pilot drone?

Ternyata segini gaji pilot drone di Indonesia bisa mencapai Rp52.514.705 per tahun di Indonesia. Rincian yang didapat yakni Rp4 juta hingga Rp5 juta tergantung dari upah minimum (UMP).

Berikut ini tugas pekerjaan pilot drone di Indonesia:

1. Memahami Aturan

Sebagai seorang pilot, kita harus memahami dasar peraturan drone yang berlaku di Indonesia sesuai dengan aturan Menteri serta CASR 107.

Selain itu, sebagai pilot kita juga harus mendapatkan sertifikat serta drone yang akan kita gunakan sudah teregistrasi.