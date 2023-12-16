Mau Cuan dari Bisnis Kopi? Lakukan Konsep Unik Ini

BALI - Kedai kopi atau coffee shop saat ini menjadi salah satu usaha dengan keuntungan yang menjanjikan.

Hal ini seiring dengan kebiasaan bersantai sambil meminum kopi yang telah menjadi tren dan gaya hidup di masyarakat. Seperti coffee shop di Bali punya banyak deretan kafe yang bikin betah untuk bersantai.

Salah satunya yakni Pahdi Specialty Coffee yang mempunyai konsep ruang didesain semi outdoor dengan dikelilingi banyak kaca, sehingga para pengunjung bisa memanjang jauh ke alam hijau Kintamani.

Salah satu Founder Pahdi Specialty Coffee Sang Gede Agus Rico Pratama mengatakan Pahdi Specialty Coffee, merupakan kedai kopi yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan luasnya saja sekitar 4.800 m2.

"Ngopi di Pahdi Specialty Coffee merasa seperti di atas Gunung Batur. Sebab viewnya langsung berhadapan dengan Gunung Batur," ujarnya di Bali, Sabtu (16/12/2023).

BACA JUGA: Sederet Fakta Orang Kaya Baru Indonesia Hingga Wanita Paling Tajir di Tanah Air

Kemudian lanjut dia, hal ini membuat para pengunjung bisa menikmati keindahan Kintamani sembari seruput kopi. Sementara di bagian dalam, didesain dengan interior yang elegan dengan konsep modern tropis.