HOME FINANCE HOT ISSUE

Benarkah Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit Bernilai Ratusan Juta?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |05:27 WIB
JAKARTA - Uang koin Rp1.000 gambar kelapa sawit memiliki nilai jual hingga ratusan juta. Hal ini disebabkan karena koin tersebut sudah dianggap langka terutama bagi para kolektor uang.

Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (17/12/2023), berikut fakta-fakta uang koin Rp1.000 Kelapa Sawit tak berlaku lagi tapi memiliki nilai jual hingga ratusan juta:

1. Sudah Ditarik Dari Peredaran

Uang Rupiah logam pecahan Rp500 tahun gambar melati (tahun emisi 1991 dan 1997) dan Rp1.000 gambar kelapa sawit (tahun emisi 1993) telah dicabut dan ditarik peredarannya oleh Bank Indonesia (BI). Pencabutan dan penarikan tersebut berlaku sejak 1 Desember 2023.

Menurut BI, hal ini dilakukan karena masa edar yang cukup lama serta perkembangan teknologi bahan/material uang logam.

Walaupun ditarik peredarannya oleh BI, harga jual uang koin kuno ini sangatlah fantastis.

2. Masih Bisa Ditukarkan

Uang Rupiah logam tersebut masih dapat ditukarkan di Bank Umum apabila masyarakat masih memilikinya. Penukaran ini dapat dilakukan sejak 1 Desember 2023 hingga 1 Desember 2033. Dengan kata lain, masih dapat melakukan penukaran selama 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Penukaran tersebut juga bisa dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Namun dengan melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi PINTAR terlebih dahulu. Pemesanan dapat diakses melalui https://www.pintar.bi.go.id, dengan mengacu pada ketentuan atau informasi yang disampaikan mengenai jadwal operasional dan layanan publik Bank Indonesia.

Halaman:
1 2
