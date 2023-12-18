IHSG Turun 0,46% ke Level 7.158 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada jeda perdagangan sesi pertama Senin (18/12/2023). IHSG melemah 0,46% atau 32,82 poin ke level 7.158.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,73 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,911 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 711.490 kali. Adapun, sebanyak 301 saham harganya terkoreksi, 218 saham harganya naik dan 234 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi terkoreksi 1,76%, sektor non siklikal turun 1,59%, sektor transportasi turun 1,58%, sektor keuangan turun 0,62%, sektor industri turun 0,29%, sektor energi turun 0,28% dan sektor infrastruktur turun 0,25%. Sementara sektor bahan baku naik 1,06%, sektor properti naik 0,32%, sektor kesehatan naik 0,26% dan sektor siklikal naik 0,03%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,50% ke level 953, indeks IDX30 turun 0,85% ke level 486, indeks MNC36 turun 0,52% ke level 355, serta indeks JII turun 0,35% ke level 528.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK) naik 17,69% ke Rp173, PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) naik 13,18% ke Rp292 dan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) naik 10,61% ke Rp73.