Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan ke 7.262

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,2% ke 7.190 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas menyatakan, penguatan IHSG pun sanggup untuk menembus area resistance di 7.201, dengan demikian pergerakan IHSG saat ini sedang berada di wave (v) dari wave [i].

"Hal tersebut berarti, IHSG berpeluang untuk melanjutkan penguatannya ke rentang area 7.237-7.262," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (18/12/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.041, 7.011 dan resistance 7.219, 7.252.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.