HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) Bakal Gelar IPO, Simak Jadwal Penawarannya

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:25 WIB
Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) Bakal Gelar IPO, Simak Jadwal Penawarannya
Sinergi Multi Lestarindo bakal IPO (Foto: MNC Sekuritas)
JAKARTA PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) akan menggelar Initial Public Offering (IPO). SMLE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, bahan baku perawatan diri, serta bahan baku kimia industri.

Pada IPO ini, SMLE menawarkan sebanyak-banyaknya 465.625.000 saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp10,- setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp175 – Rp190 per lembar. Jumlah seluruh nilai IPO SMLE ini adalah sebanyak-banyaknya Rp88.468.750.000,- (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

SMLE juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 232.812.500 Waran Seri I yang menyertai saham baru SMLE. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru SMLE berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru SMLE dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200- Rp210 setiap saham.

Adapun dana dari hasil IPO ini, rencananya akan digunakan SMLE untuk berbagai kebutuhan. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab Research & Development Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variatif. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis food ingredients, personal care & cosmetics ingredients, serta industrial chemical ingredients.

Untuk Indikasi jadwal IPO SMLE sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal: 15 – 22 Desember 2023

Perkiraan Tanggal Efektif: 28 Desember 2023

Perkiraan Masa Penawaran Umum: 2 – 8 Januari 2024

Perkiraan Tanggal Penjatahan: 8 Januari 2024

Perkiraan Tanggal Distribusi Saham & Waran Seri I secara Elektronik: 9 Januari 2024

