HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2, Jokowi Targetkan Rampung 2027

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |05:36 WIB
4 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2, Jokowi Targetkan Rampung 2027
Fakta Pembangunan MRT Jakarta Fase 2. (Foto: MRT)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Proyek MRT Fase 2 di Stasiun Monas, Jakarta. Jokowi juga menilai proyek ini sudah berjalan dengan baik.

Jokowi mengatakan bahwa target perencanaan pembangunan segmen Bundaran HI hingga ke Kota dinilai sudah baik. Menurutnya, konstruksi terowongan dari Monas sampai Bundaran HI sudah tersambung dan nantinya akan diteruskan ke Fase 2B.

 BACA JUGA:

Dirangkum Okezone, Senin (18/12/2023) berikut fakta proyek MRT Jakarta Fase 2:

1. Target Rampung 2027

Jokowi menyebut target proyek MRT Fase 2A ini rampung sesuai dengan rencana, yaitu pada 2027.

Jokowi juga mengaku, hingga saat belum ada kendala yang signifikan dalam pembangunannya proyek MRT tersebut.

 BACA JUGA:

"Jadi untuk Fase 2A dari Bundaran HI menuju ke kota dari target perencanaan 27% sekarang sudah mencapai 28,4% lebih dari target saya kira bagus. Tadi melihat terowongannya dari sini sama HI juga sudah selesai. Bagus. Tinggal nanti teruskan ke yang fase 2B dari Kota ke Ancol," kata Jokowi usai melakukan peninjauan.

2. Pembangunan 2 Tahap

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 terdiri dari dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer.

Fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol) dan satu depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar enam kilometer.

Halaman:
1 2
