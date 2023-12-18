Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus ESDM Atasi Intermitensi Pembangkit Listrik Energi Bersih

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |08:37 WIB
Jurus ESDM Atasi Intermitensi Pembangkit Listrik Energi Bersih
Energi Baru terbarukan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diyakini tidak akan menyebabkan terjadinya intermitensi pada sistem kelistrikan PT PLN (persero).

Kesimpulan itu didapat setelah Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) memasang alat piranometer di 100 lokasi berbeda di Pulau Jawa. Langkah ini sekaligus dieksekusi demi meningkatkan kapasitas terpasang EBT melalui PLTS.

"Kita sudah pasang piranometer, yaitu alat untuk mengukur radiasi di 100 tempat di Pulau Jawa untuk membuktikan apakah betul kalau kita pasang PLTS intermetensinya akan benar-benar berpengaruh terhadap sistem ketenagalistikan yang ada di PLN. Kesimpulannya PLTS itu sebaiknya dipasang secara tersebar. Sebenarnya kesimpulan ini sebelum dipasang pun kita sudah tahu, tapi kita harus ada bukti," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, Senin (18/12/2023).

Dadan menuturkan, faktor utama intermitensi pada PLTS sebenarnya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Maka itu, pemasangan PLTS secara tersebar di lokasi-lokasi strategis diyakini tidak akan menyebabkan terjadi intermitensi pada sistem kelistrikan yang ada.

"Kita memang harus memikirkan strategi bagaimana penempatan dan pemasangan PLTS. Kalau di satu tempat pasti akan terganggu dan kita sudah buktikan kalau dipasang 100 lokasi secara tersebar, gak ada itu intermentensinya karena bisa saling mengisi. Kan intermitensi itu bukan disebabkan karena mataharinya berubah-rubah, tapi karena faktor alam yang ada di atmosfer. Ada hujan, ada awan, ada segala macam," terang Dadan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191925/tambang-0szt_large.jpg
Heboh Tambang di Gunung Slamet, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186804/longsor-Z2v7_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179551/wamen_esdm_yuliot_soal_proyek_pengolahan_sampah-c6xl_large.jpg
Wamen ESDM: Proyek Pengolahan Sampah Jadi Sumber Ketahanan Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163312/gas-zHs2_large.jpg
Heboh Darurat Pasokan Gas, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150241/bahlil-I3QZ_large.png
Bahlil Lantik Mantan Jaksa Rilke Jeffri Huwae Jadi Dirjen Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130648/dirjen_ebtke-bwRn_large.jpg
RI Siap Salip AS dalam Kapasitas Pembangkit Listrik Panas Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement