Mantan Menteri ESDM Kuntoro Mangkusubroto Meninggal Dunia

JAKARTA - Mantan Menteri Pertambangan dan Energi pada era Presiden Soeharto, Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia di Jakarta, Minggu (17/12/2023).

Hal tersebut seperti dikonfirmasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Innaalillaahi wa inna ilayhi rooji'uun. Telah meninggal dunia, Suami, Bapak, Eyang/PakDe kami tercinta, Kuntoro Mangkusubroto bin Pitoyo Mangkusubroto pada usia 76 tahun, hari Ahad/Minggu, 17 Desember 2023, pukul 01.03 WIB di RSCM Kencana," ujar Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi melalui pernyataan tertulisnya.

Agus Cahyono juga mengatakan rencananya jenazah akan di semayamkan di rumah, tepatnya Jl. Kesemek S-2 Komp. Kalibata Indah, Rawajati, Jakarta Selatan.

Disamping itu, Mantan Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri melalui akun Twitter resminya juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Mantan Menteri Pertambangan dan Energi pada era Presiden Soeharto, Kuntoro Mangkusubroto.