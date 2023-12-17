Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mantan Menteri ESDM Kuntoro Mangkusubroto Meninggal Dunia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |12:04 WIB
Mantan Menteri ESDM Kuntoro Mangkusubroto Meninggal Dunia
Kuntoro Mangkusubroto Meninggal Dunia. (Foto: ITB)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Menteri Pertambangan dan Energi pada era Presiden Soeharto, Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia di Jakarta, Minggu (17/12/2023).

Hal tersebut seperti dikonfirmasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 BACA JUGA:

"Innaalillaahi wa inna ilayhi rooji'uun. Telah meninggal dunia, Suami, Bapak, Eyang/PakDe kami tercinta, Kuntoro Mangkusubroto bin Pitoyo Mangkusubroto pada usia 76 tahun, hari Ahad/Minggu, 17 Desember 2023, pukul 01.03 WIB di RSCM Kencana," ujar Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi melalui pernyataan tertulisnya.

Agus Cahyono juga mengatakan rencananya jenazah akan di semayamkan di rumah, tepatnya Jl. Kesemek S-2 Komp. Kalibata Indah, Rawajati, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Disamping itu, Mantan Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri melalui akun Twitter resminya juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Mantan Menteri Pertambangan dan Energi pada era Presiden Soeharto, Kuntoro Mangkusubroto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement