Kerja Keras RI RI Tekan Emisi Selevel dengan Negara Maju di Dunia

JAKARTA – Kementerian ESDM mengungkap kerja keras pemerintah Indonesia dalam menekan emisi setara dengan negara maju di dunia. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menilai upaya Indonesia menekan emisi karbon setara dengan negara maju.

Menurutnya, pengoptimalan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), perdagangan karbon, penyimpanan C02 ke dalam sumur minyak dan gas menjadi bagian tak terpisahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Kita (Indonesia) sudah mulai perdagangan karbon. Kita sudah sampai ke skala ekonomi yang baik dan sudah melaksanakan hal tersebut. Sudah ada kontrak (pembangkit) EBT dan diresmikan oleh Presiden RI untuk PLTS Terapung Cirata. Presiden juga sudah meresmikan groundbreaking untuk Green Ammonia dua minggu lalu, serta proses pertama Carbon Capture Storage (CCS) di Sukawati. Banyak yang bilang di Eropa lakukan transisi energi dalam rangka menekan emisi di atmosfer, yang dilakukan Indonesia sudah masuk ke level-level negara maju," ujar Dadan dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin (18/12/2023).

Dadan menegaskan, capaian yang sudah dilakukan Indonesia terwujud lantaran keseriusan Pemerintah menangani dekarbonisasi, terutama adanya dorongan kuat dari Menteri ESDM.

"Pak Menteri ESDM memang yang menge-push agar terjadi. Apa yang terjadi di Sukawati, proses konstruksi di Bintuni, kita akan masuk ke proses-proses yang benar-benar emisi rendah untuk produksi dari amonia dengan pakai CCS. Kita akan segera punya regulasi CCS, Peraturan Presidennya sekarang sudah digarap, tinggal ditandatangani oleh presiden," tegasnya.

Saat ini, lanjut Dadan, isu terkait CCS adalah kelayakan membawa CO2 dari luar negeri untuk disimpan di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki reservoir (cadangan) yang banyak, umumnya di bawah laut yang dapat dipakai untuk menyimpang CO2 dengan metode membayar.