Kunjungi Arab, Netizen Salfok dengan Hijab Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi di tengah agendanya dalam pertemuan bersama The Islamic Development Bank.

Tampil cantik berjilbab, dengan senyum berserinya Sri menemui para pelajar di Sekolah Indonesia Jeddah, Senin (18/12/2023).

“Setelah mendarat di Jeddah kemarin Minggu, 17 Desember 2023, saya sempat berkunjung ke Sekolah Indonesia Jeddah (@sijofficial). Sekolah ini didirikan pada tahun 1964 dengan menerapkan kurikulum berbasis nasional,” tulis Sri di akun instagramnya.

Pada kunjungannya ke Sekolah Indonesia Jeddah, Sri menjelaskan bahwa anak-anak Indonesia yang bersekolah di SIJ bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak Indonesia lainnya.

Hal tersebut ditunjukkan melalui keaktifan SIJ dalam mengikuti debat APBN yang telah beberapa kali diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeuri).

Menurutnya, ini adalah bukti bahwa meski mengenyam pendidikan di luar negeri, kecintaan mereka terhadap tanah air tidak pudar, justru semakin ingin memberikan yang lebih baik.

“Terima kasih kepada seluruh keluarga besar SIJ serta yang telah menerima saya. Senang sekali bisa melihat para siswa SIJ bisa tetap tumbuh dengan semangat nasionalisme. Semoga kelak mereka menjadi generasi yang akan terus membawa kebaikan dan kemajuan bagi Indonesia,” pungkasnya.