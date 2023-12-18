Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan ke Pasar, Atikoh Ganjar Dapat Pantun dari Pedagang

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |13:47 WIB
Blusukan ke Pasar, Atikoh Ganjar Dapat Pantun dari Pedagang
Siti Atiqoh pada Acara di Madiun (Foto: MPI)
A
A
A

MADIUN - Istri Calon Presiden nomor urut 3 di Pilpres 2024 yang didukung oleh Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh blusukan ke Pasar Pagotan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (18/12/2023). Dalam kunjungannya, Atikoh mendengarkan keluhan pedagang hingga membeli produk jualan para pedagang.

Namun ada kejadian tak biasa saat Atikoh berinteraksi dengan para pedagang di pasar tersebut. Contohnya pedagang kerajinan bernama Sri. Selain melakukan cipika-cipiki dengan Atikoh, Sri memeluk erat Siti Atikoh. Tak hanya itu, Sri sampai melontarkan pantun kepada Atikoh yang juga didengar banyak orang.

"Jalan-jalan ke pasar, pulangnya beli kain. Sekarang sudah ada Pak Ganjar, ngapain cari yang lain," kata Sri disambut gelak tawa Atikoh dan masyarakat di lokasi.

Sri bahkan mempersilakan Atikoh untuk membawa keranjang tenunan plastik barang dagangannya. "Gratis, bawa saja, bu," kata dia.

Namun, Atikoh menolak menerima keranjang itu dengan gratis. Atikoh mengambil tas tentengnya, merogoh ke dalam, lalu memberikan uang kepada Ibu Sri.

Halaman:
1 2
