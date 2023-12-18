Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Orang Bisa Kecanduan Judi Slot? Ini Alasannya

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:13 WIB
Kenapa Orang Bisa Kecanduan Judi Slot? Ini Alasannya
Kenapa Orang Bisa Kecanduan Judi Slot? (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa orang bisa kecanduan judi slot? Ini Alasannya. Judi slot merupakan permainan judi yang dimainkan dengan cara menarik tuas atau menekan tombol pemutar untuk memutar gulungan yang berisi gambar-gambar.

Judi slot biasanya dimainkan sebagai alternatif menghasilkan pendapatan tambahan dengan mudah dan bisa dihasilkan dari rumah. Bukan sekadar omong kosong melainkan banyak diantara mereka yang sudah membuktikan bisa mendapatkan penghasilan dari permainan ini.

Meskipun judi slot ini didasarkan pada keberuntungan, perlu diperhatikan bahwa permainan perjudian ini dilarang berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal 303 KUHP tentang perjudian menjelaskan para pemain judi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.

Walaupun sudah terdapat hukumnya, perjudian ini masih sangat mudah ditemukan di tengah masyarakat. Lalu kenapa orang bisa kecanduan judi slot? Selain faktor ekonomi, permainan judi juga dilakukan karena faktor kejenuhan.

Pada masa pandemi lalu, terdapat aturan pemerintah yang memberlakukan semua orang untuk melakukan aktivitas di rumah. Tidak berlangsung lama, masyarakat akan merasa bosan dan akhirnya mencari hiburan online dari rumah.

Judi online yang dibalut seperti permainan gim biasa, menggoda orang-orang untuk mencoba karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

"Manusia itu pada prinsipnya pemain gim. Menariknya judi online daya pikatnya lewat permainan. Ini yang kemudian mendorong orang tanpa disadari terperangkap dalam judi online. Ujungnya mereka sudah kecanduan," ujar Devie dikutip dari BBC Indonesia, Senin (18/12/2022).

Oleh karena itu, menurut Devie, tak ada seorang pun yang imun dari potensi jebakan judi online. Entah itu berasal dari kelompok ekonomi maupun pendidikan bawah atau tinggi.

Sebab dalam tahapan tertentu orang-orang yang tak bisa menghentikan kebiasaan bermain judi online hingga bertindak merugikan orang lain bisa dikategorikan sebagai 'kecanduan' dan butuh penanganan lebih dari sekadar hukum.

"Kalau Anda kecanduan miras atau narkoba, cara untuk lepas dengan memisahkan benda itu dari diri Anda," ujarnya.

"Tapi bagaimana kalau barang itu ada di dalam kepala Anda? Susah sekali untuk menghilangkan image itu dari kepala agar terlepas dari kecanduan. Di situ orang suka salah berasumsi bahwa judi online tidak berbahaya. Padahal ini krusial karena menempel di benak Anda," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
