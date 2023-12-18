Advertisement
HOT ISSUE

Usulan Tunjangan Khusus untuk PNS Pindah ke IKN, Bu Sri Mulyani Setuju?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |18:39 WIB
Usulan Tunjangan Khusus untuk PNS Pindah ke IKN, Bu Sri Mulyani Setuju?
Pemerintah Usul Tunjangan Khusus untuk PNS yang Dipindahkan ke IKN. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan saat ini pemerintah tengah membahas pemberian tunjangan khusus pada aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya sesuai dengan PP No. 7/1977, apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Presiden.

"Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa pemberlakuan akan dibahas dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," ungkap Anas dalam keterangan tertulis dikutip Senin (18/12/2023).

Dia berharap insentif khusus tersebut mendorong minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN, melengkapi lingkungan yang bersih, udara dan sehat dan sarana prasarana pendukung yang baik.

Di sisi lain Anas mengatakan, Pemerintah akan memindahkan 3.246 ASN ke IKN pada tahap pertama. Secara bertahap pemindahan tersebut akan dimulai pada bulan Juli hingga November 2024 mendatang.

