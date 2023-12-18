Ini Jam-Jam yang Diperbolehkan OJK untuk Debt Collector Datang ke Rumah

Ini Jam-Jam yang Diperbolehkan OJK untuk Debt Collector Datang ke Rumah. (Foto :Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Ini jam-jam yang diperbolehkan OJK untuk Debt Collector datang ke rumah. Debt Collector (DC) atau orang ketiga dalam dunia peminjaman uang adalah pihak yang bertugas menagih utang kepada nasabah yang diutus langsung oleh perusahaan.

DC diutus sesuai dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut peraturan OJK Nomor 35/ POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, keberadaan DC atau penagih utang adalah legal. Di mana perusahaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat membantu dalam menagih utang.

Pada dasarnya, terdapat peraturan OJK terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang tercantum dalam Pasal 7 POJK Nomor 6/ POJK.07/2022. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya perilaku DC yang dapat merugikan konsumen, ataupun dalam melakukan tindak kekerasan.

Ini jam-jam yang diperbolehkan OJK untuk Debt Collector datang ke rumah. Dalam aturan yang sudah diterapkan, DC juga memiliki waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan dalam menagih utang ke nasabah. Penagihan yang dilakukan oleh DC kepada nasabah hanya pada pukul 08.00 – 20.00 wilayah waktu alamat penerima dana.

Kemudian, DC juga memiliki peraturan lain yang harus dipatuhi saat menagih utang pada nasabah. Jika dilanggar, maka DC yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman pidana. Adapun peraturan tersebut, antara lain:

Debt collector hanya diperbolehkan menagih ke alamat yang dicantumkan oleh klien atau domisili debitur, dengan kata lain debt collector tidak diperkenankan untuk datang atau mengancam kantor atau tempat dari klien bekerja. Kecuali, jika klien mendaftarkan alamat kantor sebagai alamat penagih.

Debt Collector harus memiliki sertifikasi dari OJK dan wajib diakui dan diatur dalam peraturan OJK.

Debt Collector harus melalui pelatihan yang diberikan secara langsung oleh OJK.

Debt Collector dilarang menggunakan tindakan kekerasan, ancaman, atau tindakan yang bersifat mempermalukan nasabah. Di mana jika hal ini dilakukan maka bisa dijatuhi pidana atas pencemaran nama baik.