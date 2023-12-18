Pelebaran Lajur Tol Cipali di KM 71 dan 85 Rampung H-10

JAKARTA - Kementerian PUPR menyampaikan saat ini tengah dilakukan pelebaran jalan pada ruas Tol Cikopo-Palimanan di KM 71 sampai KM 85 dari 2 lajur menjadi 3 lajur.

Direktur Jendral Bina Marga Hedy Rahadian menjelaskan, penambahan lajur diharapkan mampu untuk memperlancar arus kendaraan terutama ketika volume kendaraan meningkat ketika masuk musim libur Natal dan Tahun Baru 2024.

"Saat ini sedang dilakukan pelebaran, khususnya di KM 71 sampai dengan KM 85 di tol Cipali. Kita harapkan nanti H-10 pelebaran KM 71 sampai dengan KM 85 ini sudah tuntas," ujar Hedy dalam konferensi pers virtual, Senin (18/12/2023).

Adapun saat ini ruas tol Cipali milik PT Lintas Marga Sedaya masih berjumlah 2 lajur ditengah bertambahnya ruas-ruas tol baru yang menuju tol Trans Jawa kearah Timur. Misalnya penambahan ruas tol Japek Eleveted, hingga ruas baru tol Cisumdawu.

Sehingga Kementerian PUPR terus mendorong Astra Infra untuk menambah jumlah lajur di Cipali agar tidak menimbulkan bottleneck atau penumpukan kendaraan di tuas tol Cipali yang masih berjumlah 2 lajur.

Japek Eleveted dan non Eleveted berjumlah 4 lajur yang mulai bertemu di KM 47 yang mengarah ke ruas tol Cipali. Kemudian kehadiran tuas tol Cisumdawu sebanyak 4 lajur juga akan bertemu di KM 150 tol Cipali yang saat ini masih berjumlah 2 lajur saja.