JAKARTA - Berapa total biaya tol Jakarta Solo? Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi yang ingin melewatinya. biaya tol Jakarta Solo?
Adapun jalan bebas hambatan tersebut diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan menggantikan UU No. 38 Tahun 2004. Peningkatan harga jalan tol disesuaikan dengan laju inflasi serta evaluasi pada pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal).
Lantas, berapa total biaya tol Jakarta Solo? Simak rinciannya:
1. Biaya Tol Jakarta - Cikampek 2023
- Golongan I sebesar Rp 20.000.
Golongan II sebesar Rp 30.000.
- Golongan III sebesar Rp 30.000.
- Golongan IV sebesar Rp 40.000.
- Golongan V sebesar Rp 40.000.
2. Tarif Tol dari Cikopo ke Palimanan 2023
- Golongan I seharga Rp 119.000.
- Golongan II seharga Rp 196.000.
- Golongan III seharga Rp 196.000.
- Golongan IV seharga Rp 246.000.
- Golongan V seharga Rp 246.000.