Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bill Gates Indonesia Toto Sugiri Mundur dari Indointernet, Ada Apa?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |14:38 WIB
Bill Gates Indonesia Toto Sugiri Mundur dari Indointernet, Ada Apa?
Otto Toto Sugiri Dijuluki Bill Gates Indonesia. (Foto: Okezone.com/DCI Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu orang terkaya Indonesia, Toto Sugiri mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Komisaris Utama PT Indointernet Tbk (EDGE).

Keputusan itu disampaikan pada Senin 18 Desember 2023. Belum diketahui alasan spesifik atas pilihan tersebut.

Perseroan akan mengadakan pertemuan dengan pemegang saham untuk menyepakati apa yang menjadi pilihan Taipan tersebut.

“Pada tanggal 18 Desember 2023, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Tn. Otto Toto Sugiri selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan tertanggal 15 Desember 2023,” terang manajemen, Selasa (19/12/2023).

Diketahui, Toto Sugiri merupakan pendiri Indonet pada tahun 1994. Konglomerat tersebut merupakan veteran IT yang berpengalaman dalam ekosistem perangkat lunak.

Pada tahun 1989 ia sempat mendirikan Sigma Cipta Caraka, kemudian DCI pada 2012, yang kemudian berkembang menjadi korporasi pusat data Tier 4 terbesar di Indonesia

Ada Apa?

Pengunduran diri Toto Sugiri berlangsung tiga hari setelah entitas pengendali perseroan yakni Digital Edge (HK) SPVI Limited menambah portofolio kepemilkannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/278/2939406/ada-negosiasi-saham-emiten-bill-gates-indonesia-rp2-3-triliun-drOOZj6z04.jpg
Ada Negosiasi Saham Emiten Bill Gates Indonesia Rp2,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/09/278/2359169/dapat-dana-ipo-rp596-miliar-indointernet-bangun-pusat-data-0GP0x7obma.jpg
Dapat Dana IPO Rp596 Miliar, Indointernet Bangun Pusat Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/08/278/2358345/saham-indointernet-meroket-20-usai-ipo-eimmOTf590.jpg
Saham Indointernet Meroket 20% Usai IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/08/278/2358325/indointernet-resmi-ipo-di-bei-emiten-ke-7-tahun-ini-njWxjgj60n.jpg
Indointernet Resmi IPO di BEI, Emiten ke-7 Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189121//menteri_kelautan_korsel_chun_jae_soo-X60q_large.jpg
Menteri Kelautan Korsel Berencana Mundur Usai Dituduh Terima Dana Gereja Unifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137467//bill_gates_tiba_di_indonesia_dan_langsung_menjadi_sorotan_publik-ENkf_large.jpg
5 Fakta Menarik Bill Gates Bertemu Prabowo Ditawari Jabatan hingga Tertarik Pisang Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement