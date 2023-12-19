Bill Gates Indonesia Toto Sugiri Mundur dari Indointernet, Ada Apa?

JAKARTA - Salah satu orang terkaya Indonesia, Toto Sugiri mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Komisaris Utama PT Indointernet Tbk (EDGE).

Keputusan itu disampaikan pada Senin 18 Desember 2023. Belum diketahui alasan spesifik atas pilihan tersebut.

Perseroan akan mengadakan pertemuan dengan pemegang saham untuk menyepakati apa yang menjadi pilihan Taipan tersebut.

“Pada tanggal 18 Desember 2023, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Tn. Otto Toto Sugiri selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan tertanggal 15 Desember 2023,” terang manajemen, Selasa (19/12/2023).

Diketahui, Toto Sugiri merupakan pendiri Indonet pada tahun 1994. Konglomerat tersebut merupakan veteran IT yang berpengalaman dalam ekosistem perangkat lunak.

BACA JUGA: Intip Harta Kekayaan Bill Gates Indonesia

Pada tahun 1989 ia sempat mendirikan Sigma Cipta Caraka, kemudian DCI pada 2012, yang kemudian berkembang menjadi korporasi pusat data Tier 4 terbesar di Indonesia

Ada Apa?

Pengunduran diri Toto Sugiri berlangsung tiga hari setelah entitas pengendali perseroan yakni Digital Edge (HK) SPVI Limited menambah portofolio kepemilkannya.