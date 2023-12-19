Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Respons Erick Thohir soal Suspensi Saham WIKA dan WSKT

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:02 WIB
Respons Erick Thohir soal Suspensi Saham WIKA dan WSKT
Kata Erick soal suspensi saham WSKT dan WIKA (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian BUMN buka suara soal perdagangan saham dua emiten konstruksi pelat merah yang disuspensi atau dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Keduanya adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, atau WSKT.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penghentian sementara perdagangan saham WIKA dan WSKT di pasar modal disebabkan oleh keterlambatan pembayaran utang yang dilakukan kedua BUMN karya itu.

Tercatat, WIKA gagal melunasi pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023. Sementara, WSKT menunda pembayaran Bunga Ke-18 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B (WSKT03BCN4).

Kendati begitu, Erick menegaskan penghentian perdagangan saham kedua emiten itu bukan mengindikasikan bahwa perusahaan tidak ingin membayar atau memenuhi tanggung jawabnya. Tetapi suspensi menjadi bagian dari negosiasi (part of negotiation).

“Nah yang ini (BUMN karya) belum (berhasil), makanya kemarin sempet suspensi karena telat pembayaran, tapi itu part of negotiation, bukannya kita gak mau bayar, pasti kita akan lakukan,” papar Erick dalam sesi diskusi dengan wartawan, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Terkait pembayaran kewajiban WIKA dan WSKT, Kementerian BUMN masih terus bernegosiasi dengan pemegang sukuk dan obligasi. Erick menyebut ada opsi pembayaran bisa saja dilakukan tahun ini namun tidak langsung dilunasi, sehingga proses negosiasi dilanjutkan pada tahun depan.

“Jadi kemarin kita akan coba negosiasi, apakah nanti kita bayar dulu tahun ini, tahun depan negosiasi lagi, itu part of negosiasi dan itu perlu waktu,” bebernya.

Halaman:
1 2
