Naik Rp4.000, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.118.000/Gram

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau naik Rp4.000 ke level Rp1.118.000 per gram pada hari ini, Selasa (19/12/2023).

Pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga naik Rp4.000 ke level Rp1.014.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp609.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.365.000, dan 10 gram Rp10.675.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.045.000.

BACA JUGA: Daftar Harga Emas Antam Akhir Pekan

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp529.320.000 dan Rp1.058.600.000.