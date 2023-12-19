Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemarau Panjang Bikin Harga Pangan Sulit Dikendalikan

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |15:19 WIB
Kemarau Panjang Bikin Harga Pangan Sulit Dikendalikan
Harga Pangan Jelang Natal. (Foto: Okezone.com/Syifa)
JAKARTA - Pedagang serba bingung menentukan harga bahan pokok saat ini. Bukan hanya karena periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), namun dipengaruhi oleh faktor cuaca.

Menurut pedagang, naiknya bahan pokok bukan hanya karena Nataru, namun faktor cuaca. Kemarau berkepanjangan menyebabkan kerusakan tanaman. Tanaman yang rusak membuat pasokan menjadi kurang sehingga harga pun naik.

“Karena musim panas kemarin aja pengaruhnya, pada rusak kan tanamannya. Sekarang mungkin dia (para petani) lagi nanam lagi untuk tiga bulan ke depan,” ujar Pedagang Cabai Butet di Pasar Kemiri Muka, Depok, saat diwawancarai oleh Okezone, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, hal ini membawa dampak bagi para penjual maupun pembeli. Para penjual menjadi kesulitan menentukan harga jual.

“Gimana ya dibilang, kalau terlalu murah kasian petaninya, kalau terlalu mahal kasian pembelinya. Harapannya sih standar aja gitu ya,” ucapnya merasa serba salah.

Halaman:
1 2
