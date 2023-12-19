Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Cipali Jadi Titik Macet Baru saat Libur Natal, Begini Antisipasi Kementerian PUPR

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |14:41 WIB
Tol Cipali Jadi Titik Macet Baru saat Libur Natal, Begini Antisipasi Kementerian PUPR
Tol Cipali. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bakal jadi titik kemacetan baru imbas beroperasinya jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang- Dawuan).

Titik temu antara jalan tol Cisumdawu dan Cipali berada di KM 150, hal ini membuat jalan tol Cipali bakal lebih banyak menampung kendaraan baik dari arah tol Cisumdawu, maupun kendaraan yang dari arah tol Japek.

Mengingat pada titik tersebut, Ruas tol Cipali yang hanya berjumlah 2 lajur sedangkan harus siap untuk menampung kendaraan dari arah tol Cisumdawu yang berjumlah 4 lajur, dan tol Jakarta - Cikampek 4 lajur (Eleveted dan non Eleveted).

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan untuk mengantisipasi bottleneck pada titik tersebut pihaknya telah membangun jalur transisi sepanjang 300 meter untuk masuk ruas tol Cipali.

"Saat ini di pertemuan Cisumdawu dan Cipali sementara kita buat jalur transisi (tapper) sepanjang 300 meter supaya aman kendaraan ke jalur Cipali," ujar Triono saat dihubungi MNC Portal, Selasa (19/12/2023).

Lebih lanjut, Triono menjelaskan saat ini pihaknya telah meminta PT Lintas Marga Sedaya (LMS) selaku pemegang konsesi tol Cipali, untuk menambah 1 lajur, menjadi 3 lajur. Sehingga bisa lebih banyak menampung kendaraan dari arah Cisumdawu dan Japek.

"Kita merencanakan pelebaran Cipali secara bertahap. Namun untuk lokasi-lokasi krusial rawan kemacetan akan kita dahulukan. Saya sudah minta BUJT LMS untuk segera memprogramkan pelebaran di lokasi-lokasi tersebut secara bertahap," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245/libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192231/pesawat_terbang_di_pulau_komodo-Dd4L_large.jpg
Pastikan Pesawat Laik Terbang, Ramp Inspection Dilakukan di Bandara Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192034/ilustrasi_jalan_tol-DpLH_large.jpg
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192006/menko_airlangga-lbKf_large.JPG
Kejar Target Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Menko Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191684/dirut_jasa_marga_soal_kendaraan_pada_natal-RgWk_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Jelang Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191648/menhub_dudy_soal_libur_natal-WZ2r_large.jpg
Tinjau Penyeberangan Jawa-Sumatera, Menhub: Pergerakan Angkutan Lancar Jelang Natal 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement