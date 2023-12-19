Tol Cipali Jadi Titik Macet Baru saat Libur Natal, Begini Antisipasi Kementerian PUPR

JAKARTA - Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bakal jadi titik kemacetan baru imbas beroperasinya jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang- Dawuan).

Titik temu antara jalan tol Cisumdawu dan Cipali berada di KM 150, hal ini membuat jalan tol Cipali bakal lebih banyak menampung kendaraan baik dari arah tol Cisumdawu, maupun kendaraan yang dari arah tol Japek.

Mengingat pada titik tersebut, Ruas tol Cipali yang hanya berjumlah 2 lajur sedangkan harus siap untuk menampung kendaraan dari arah tol Cisumdawu yang berjumlah 4 lajur, dan tol Jakarta - Cikampek 4 lajur (Eleveted dan non Eleveted).

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan untuk mengantisipasi bottleneck pada titik tersebut pihaknya telah membangun jalur transisi sepanjang 300 meter untuk masuk ruas tol Cipali.

"Saat ini di pertemuan Cisumdawu dan Cipali sementara kita buat jalur transisi (tapper) sepanjang 300 meter supaya aman kendaraan ke jalur Cipali," ujar Triono saat dihubungi MNC Portal, Selasa (19/12/2023).

Lebih lanjut, Triono menjelaskan saat ini pihaknya telah meminta PT Lintas Marga Sedaya (LMS) selaku pemegang konsesi tol Cipali, untuk menambah 1 lajur, menjadi 3 lajur. Sehingga bisa lebih banyak menampung kendaraan dari arah Cisumdawu dan Japek.

"Kita merencanakan pelebaran Cipali secara bertahap. Namun untuk lokasi-lokasi krusial rawan kemacetan akan kita dahulukan. Saya sudah minta BUJT LMS untuk segera memprogramkan pelebaran di lokasi-lokasi tersebut secara bertahap," lanjutnya.