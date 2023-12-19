Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Koin 500 Melati Laku Berapa? Ternyata Segini Harganya

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |15:36 WIB
Uang Koin 500 Melati Laku Berapa? Ternyata Segini Harganya
Uang koin 500 melati laku berapa (Foto: Shopee)
A
A
A

JAKARTA - Uang koin 500 melati laku berapa? Ternyata segini harganya. Uang Koin tersebut memiliki nilai yang fantastis.

Uang merupakan alat pembayaran tetapi juga bisa menjadi sebuah alat koleksi. Pasalnya, beberapa uang koin kuno atau langka saat ini dijual dengan harga yang sangat menakjubkan.

Bank Indonesia (BI) mencabut dan menarik uang Rupiah logam pecahan Rp500 gambar melati (tahun emisi 1991 dan 1997). Pencabutan dan penarikan uang logam tersebut berlaku pada 1 Desember 2023.

Seperti sebelumnya, uang Rp500 dengan gambar melati dikenal sebagai uang kerokan, kemudian dijual dengan harga yang mengejutkan.

Uang Koin 500 Melati Laku Berapa? Ternyata Segini Harganya. Koin Rp500 bergambar bunga Melati dijual melalui platform belanja online sebesar Rp150 juta.

Adapun beberapa toko online yang menjual koin melati Rp500 dengan harga jualnya Rp99,9 juta. Di mana harga ini mendekati Rp100 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
