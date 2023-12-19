Perdagangan Halal RI Turun 16,35% hingga Oktober 2023

JAKARTA – Nilai perdagangan halal RI turun 16,35%. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi mengungkapkan, pada periode Januari hingga Oktober 2023, total perdagangan halal Indonesia, baik ekspor maupun impor mencapai USD53,4 miliar atau sekitar Rp828,23 triliun (Kurs: Rp15.510 per USD).

"Total perdagangan halal kita baik ekspor maupun impor mencapai USD53,4 miliar. Produk halal ekspornya itu mencapai USD42,3 miliar, tapi itu yg linenya kuning itu ada titiknya itu USD42,3 miliar, dan impornya USD11,1 miliar," ungkap Didi dalam acara Media Briefing Publikasi Kinerja Ekspor Produk Halal Indonesia di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, angka tersebut turun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yang mencapai USD75,4 miliar atau turun 16,35%.

"Tapi saya sampaikan tadi bahwa secara volume di Januari-Oktober 2023 itu tidak kalah, kita volume ekspornya di banding tahun 2022. Sehingga sebetulnya kemampuan ekspor kita sepanjang ini baik-baik saja," ujarnya.

Di sisi lain neraca perdagangan terkait produk halal Indonesia periode Januari-Oktober 2023 mengalami surplus sebesar USD37,3 miliar.