Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perdagangan Halal RI Turun 16,35% hingga Oktober 2023

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |15:49 WIB
Perdagangan Halal RI Turun 16,35% hingga Oktober 2023
Perdagangan halal di RI turun (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Nilai perdagangan halal RI turun 16,35%. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi mengungkapkan, pada periode Januari hingga Oktober 2023, total perdagangan halal Indonesia, baik ekspor maupun impor mencapai USD53,4 miliar atau sekitar Rp828,23 triliun (Kurs: Rp15.510 per USD).

"Total perdagangan halal kita baik ekspor maupun impor mencapai USD53,4 miliar. Produk halal ekspornya itu mencapai USD42,3 miliar, tapi itu yg linenya kuning itu ada titiknya itu USD42,3 miliar, dan impornya USD11,1 miliar," ungkap Didi dalam acara Media Briefing Publikasi Kinerja Ekspor Produk Halal Indonesia di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, angka tersebut turun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yang mencapai USD75,4 miliar atau turun 16,35%.

"Tapi saya sampaikan tadi bahwa secara volume di Januari-Oktober 2023 itu tidak kalah, kita volume ekspornya di banding tahun 2022. Sehingga sebetulnya kemampuan ekspor kita sepanjang ini baik-baik saja," ujarnya.

Di sisi lain neraca perdagangan terkait produk halal Indonesia periode Januari-Oktober 2023 mengalami surplus sebesar USD37,3 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174609/haikal-mcqL_large.png
Ada Logo, Kepala BPJPH Klaim Indonesia Jadi Role Model Industri Halal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/320/3133185/jelly_menandung_babi-Rwre_large.jpg
5 Fakta Makanan Mengandung Babi tapi Bersertifikat Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132989/halal-DRKx_large.jpg
Waspada 9 Produk Makanan Mengandung Babi tapi Bersertifikat Halal, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/455/3073654/5-3-juta-produk-di-ri-sudah-bersertifikat-halal-AAEnyI6JKn.jpg
5,3 Juta Produk di RI Sudah Bersertifikat Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/455/3073501/ingat-pengusaha-besar-wajib-halal-mulai-18-oktober-2024-3YJX5RBDXE.jpg
Ingat! Pengusaha Besar Wajib Halal Mulai 18 Oktober 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3069907/viral-tuak-beer-hingga-wine-dapat-sertifikat-halal-ini-penjelasan-bpjph-R6tlvzdNgE.jfif
Viral Tuak, Beer hingga Wine Dapat Sertifikat Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement