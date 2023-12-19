PHR Targetkan Produksi Minyak Capai 167 Ribu Barel/Hari di 2024

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menargetkan produksi minyak sebesar 167 ribu barel oil per day (BOPD) di 2024.

Direktur Utama PHR, Chalid Said Salim, menyatakan produksi rata-rata PHR saat ini berada di kisaran 160 ribu-162 ribu BOPD pada 2023. Dia berharap peningkatan produksi ini tetap terealisasi di pada 2024.

"Jadi untuk target produksi minyak di 2024 itu 167 ribu BOPD, memang punya tantangan berat apabila saat ini di level 160-162 ribu. Maka itu usaha-usaha menuju average tahunan 167 ribu mudah-mudahan bisa lebih baik," ujarnnya saat Ramah Tamah PHR dan E2S, Selasa (19/12/2023).

Dia menjelaskan produksi 162 ribu BOPD, PHR menyumbang sekitar 26% dari total produksi minyak Indonesia. Di mana PHR memiliki 27 rig pengeboran dan 51 rig untuk well service dan well intervention dan total pekerjaan mencapai 18 ribu.

"Minyak yang dihasilkan sekitar 160-162 ribu untuk konsumsi di dalam negeri. Tak hanya di Kilang Dumai tapi ada yang melalui tanker ke beberapa kilang milik Kilang Pertamina International di Balongan atau Cilacap," tuturnya,