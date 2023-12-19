Advertisement
HOT ISSUE

Infrastruktur Jalan Tol Disiapkan Jelang Nataru 2023/2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |20:58 WIB
Infrastruktur Jalan Tol Disiapkan Jelang Nataru 2023/2024
Infrastruktur disiapkan jelang Nataru 2023/2024. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Infrastruktur untuk kelancaran hilir mudik pada periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) tengah dimatangkan.

Group CEO Astra Infra, Firman Yosafat Siregar berharap dengan terjadinya peningkatan volume lalu lintas musim libur Nataru tahun ini tidak menambah angka kecelakaan terutama kendaraan yang melintasi jalan tol.

"Yang saya harapkan, Insya Allah, bukan mendahului, bahwa sampai nanti masa akhir dari periode arus mudik dan balik Nataru, tidak ada korban jiwa," ujar Firman dalam media gathering secara virtual, Selasa (19/12/2023).

Untuk mendukung kesiapan prasarana infrastruktur konektivitas, Astra Infra telah melakukan pelebaran lajur ketiga di Tol Tangerang-Merak ruas Cikande - Serang Timur dari KM 51 hingga KM 72 dan Tol Cikopo - Palimanan dari KM 72 hingga KM 85, Rest Area KM 86, KM 101, KM 102, dan KM 130 arah Jakarta dan Cirebon yang telah diselesaikan pada November 2023.

Untuk kelancaran berkendara di jalan tol dan mengantisipasi lonjakan arus kendaraan, Astra Infra mempersiapkan fasilitas Gardu Transaksi Tandem, Mobile Reader, Struk Digital dan sarana pendukung serta petugas yang siap membantu transaksi di gerbang.

