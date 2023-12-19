Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Diskon Pajak Rumah di Bawah Rp5 Miliar Bisa Topang Penjualan Properti

Asla Lupanda , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:15 WIB
Diskon Pajak Rumah di Bawah Rp5 Miliar Bisa Topang Penjualan Properti
Diskon Pajak Rumah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan peraturan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah seharga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

"Pengembang menyambut positif relaksasi dari pemerintah yang memberikan bantuan biaya administratif dan pembebasan PPN, untuk memberikan peluang lebih besar bagi para pembeli properti," kata Senior Marketing Manager Podomoro Golf View Ferdynand Sadrach dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Ferdy mengatakan dengan adanya insentif pajak ini, pihaknya optimistis akan kebangkitan industri properti di masa mendatang.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen utamanya dalam memberikan kemudahan pembayaran properti bagi konsumen, serta mendorong daya beli masyarakat akan kebutuhan hunian.

“Sebagai bagian dari pelaku industri properti, kami menyambut baik insentif PPN DTP yang akan memberikan dampak positif bagi industri properti maupun konsumen khususnya dalam pembelian properti. Terlebih, kami juga tengah mempersiapkan proyek properti mulai dari rumah tapak, apartemen, dan area pertokoan yang terintegrasi," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192503/ai-LNaS_large.jpg
OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Langganan ChatGPT Wajib Bayar Pajak 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359/pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190819/pajak-SC5O_large.jpg
7,7 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Akun Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042/pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187670/pajak-PJt6_large.jpg
Penerimaan Pajak Digital Rp43,7 Triliun, DJP Tunjuk Roblox Jadi Pemungut PPN PMSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement