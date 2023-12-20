Di Balik Mundurnya Toto Sugiri dari Indointernet

JAKARTA - Wakil Komisaris Utama PT Indointernet Tbk, Toto Sugiri mengundurkan diri pada 18 Desember 2023. Berdasarkan pernyataan manajemen, surat pengunduran diri telah diterima tertanggal pada 15 Desember 2023.

Belum ada penjelasan spesifik mengenai alasan atas keputusan tersebut Pertemuan pemegang saham akan dilakukan guna menyepakati pilihan Taipan ini.

Toto Sugiri masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia. Ia merupakan pendiri Indonet pada tahun 1994 yang juga merupakan veteran IT yang memiliki banyak pengalaman mengenai ekosistem perangkat lunak.