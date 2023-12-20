Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menu Saham Pilihan untuk Perdagangan Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |08:37 WIB
Menu Saham Pilihan untuk Perdagangan Hari Ini
Menu Pilihan Saham Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan menu saham pilihan. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini.

Ivan mengatakan, speculative buy pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) di rentang harga Rp1.000-Rp1.050 dengan target harga terdekat di Rp1.185. PGAS diperkirakan akan melanjutkan tren turun wave C menuju 1005 selama harga tidak menembus ke atas Rp1.185.

Aksi speculative buy juga direkomendasikan pada saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di rentang harga Rp6.300-Rp6.450 dengan target harga terdekat di Rp7.175. TKIM diperkirakan dapat melanjutkan struktur koreksi wave B menuju Rp6.300 sebagai support terdekat yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 85,4% dari wave A karena chart harian masih di bawah garis SMA-30.

Kemudian, dia menyarankan hold pada saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dengan target harga terdekat di Rp1.200. MEDC akan memulai pembalikan tren apabila menembus ke atas resisten fraktal Rp1.215.

“Namun selama harga di bawah Rp1.215, maka MEDC dapat melemah untuk menguji kembali support Fibonacci terdekat di level Rp965,” ujar Ivan, Rabu (20/12/2023).

Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) di rentang harga Rp2.160-Rp2.230 dengan target harga terdekat di Rp2.540. MDKA sedang menguji area support Rp2.160-Rp2.210 dan diperkirakan akan membalikkan tren segera selama harga masih berada di atas Rp2.160.

