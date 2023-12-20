Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Duh, Dana Pensiun BUMN Tidak Dikelola Ahli Keuangan dan Investasi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:38 WIB
Duh, Dana Pensiun BUMN Tidak Dikelola Ahli Keuangan dan Investasi
Dana Pensiun BUMN Tidak Dikelola Ahli Keuangan dan Investasi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan dana pensiun (dapen) BUMN bukan hanya soal imbal hasil (return), tapi harus didasarkan pada tata kelola investasi dan keamanan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG).

Sebab para pensiunan pasti mengharapkan keamanan atas dana yang diinvestasikan di BUMN. Karena anggaran tersebut akan digunakan di masa tua mereka nantinya.

“Tapi sinergi policy management, investasinya, apa segala macem, harus GCG, karena pensiunan ini mengharapkan keamanan, bukan hanya return yang besar untuk hanya goreng-goreng saham,” ucap Erick kepada wartawan, ditulis Rabu (20/12/2023).

Manajemen keuangan dapen pun harus diisi orang-orang yang ahli dalam keuangan dan investasi. Saat ini dapen BUMN justru dikelola oleh para pensiunan yang tidak ahli di bidang tersebut.

“Dan saya nge-push manajemen keuangan dapen harus orang yang ngerti mengenai keuangan, bukan pensiunan. Mereka pensiunan sebagai perwakilan mengawasi boleh, tapi kalau tidak expert-nya jangan,” paparnya.

Kementerian BUMN juga menilai dapen perusahaan pelat merah butuh tambahan modal alias top up belasan triliun rupiah. Sumber anggaran nantinya berasal dari masing-masing perseroan selaku pemilik dapen.

Erick Thohir mengatakan tambahan modal diperlukan untuk menyelesaikan dapen yang bermasalah saat ini. Proses top up pun membutuhkan waktu 2-3 tahun, bahkan lebih dari itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/320/3084829/mantan-menteri-era-jokowi-dari-pak-bas-hingga-budi-karya-dapat-uang-pensiun-rp27-juta-per-bulan-VVFTV3sgaf.jpg
Mantan Menteri Era Jokowi dari Pak Bas hingga Budi Karya Dapat Uang Pensiun Rp27 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083519/jokowi-terima-tabungan-hari-tua-dan-uang-pensiun-ditransfer-tiap-bulan-sH8VeCQFeF.jpg
Jokowi Terima Tabungan Hari Tua dan Uang Pensiun, Ditransfer Tiap Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070340/nasabah-dana-pensiun-syariah-muamalat-ditargetkan-naik-25-di-2024-5L4sjKRGDm.jpg
Nasabah Dana Pensiun Syariah Muamalat Ditargetkan Naik 25% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/320/3069156/dimulai-oktober-2024-dana-pensiun-tak-bisa-dicairkan-selama-10-tahun-tAoEtEzsWd.jpg
Dimulai Oktober 2024, Dana Pensiun Tak Bisa Dicairkan Selama 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062104/dana-program-pensiun-tambahan-potong-gaji-pekerja-siapa-yang-kelola-9ZSRB4aQGu.jpg
Dana Program Pensiun Tambahan Potong Gaji Pekerja, Siapa yang Kelola?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3061976/program-pensiun-tambahan-wajib-pekerja-apalagi-sih-nambah-potongan-saja-ZOypIijZjg.jpg
Program Pensiun Tambahan Wajib, Pekerja: Apalagi Sih? Nambah Potongan Saja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement