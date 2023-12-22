Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mahfud MD Beri Gibran Penjelasan soal Pembuatan Regulasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |21:17 WIB
Mahfud MD Beri Gibran Penjelasan soal Pembuatan Regulasi
Cawapres Mahfud MD bicara soal Regulasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD memberikan kuliah khusus ke cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka soal pembuatan regulasi saat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Awalnya, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari Gibran tentang pembuatan regulasi untuk carbon captur and storage. “Karena Prof Mahfud adalah ahli hukum Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage?,” tanya Gibran.

Menjawab pertanyaan itu, Mahfud langsung memberikan kuliahnya kepada Gibran terkait proses pembuatan regulasi.

“Baik, Mas Gibran yang terhormat. Regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus ganti baru dibuat regulasinya,” katanya saat Debat Cawapres, Jumat (22/12/2023).

Mahfud pun menegaskan dalam mebuat sebuah regulasi diperlukan naskah akademiknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/320/2943629/debat-perdana-cawapres-mahfud-md-singgung-korupsi-hingga-pertumbuhan-ekonomi-tak-sampai-7-pR9LgvjcoQ.jpg
Debat Perdana Cawapres, Mahfud MD Singgung Korupsi hingga Pertumbuhan Ekonomi Tak Sampai 7%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/320/2920790/jadi-timses-capres-komut-anak-usaha-krakatau-steel-mengundurkan-diri-AtjUtGyjLP.jpg
Jadi Timses Capres, Komut Anak Usaha Krakatau Steel Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/320/2911934/perkuat-konsolidasi-pemenangan-ganjar-mahfud-relawan-ganjaran-buruh-berjuang-goes-to-pabrik-SvRZNgfIzS.jpg
Perkuat Konsolidasi Pemenangan Ganjar-Mahfud, Relawan Ganjaran Buruh Berjuang Goes to Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/17/320/2019186/tol-sudah-cukup-saatnya-pembangunan-kereta-api-uStGvSgtGk.jpg
Tol Sudah Cukup, Saatnya Pembangunan Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/17/320/2019183/jelang-debat-capres-isu-infrastruktur-ramah-lingkungan-dinanti-KFT7dutENb.jpg
Jelang Debat Capres, Isu Infrastruktur Ramah Lingkungan Dinanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/17/320/2019181/jelang-debat-masalah-pangan-harus-dibahas-intensif-SvuN7BC24o.jpg
Jelang Debat, Masalah Pangan Harus Dibahas Intensif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement