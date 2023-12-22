Mahfud MD Beri Gibran Penjelasan soal Pembuatan Regulasi

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD memberikan kuliah khusus ke cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka soal pembuatan regulasi saat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Awalnya, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari Gibran tentang pembuatan regulasi untuk carbon captur and storage. “Karena Prof Mahfud adalah ahli hukum Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage?,” tanya Gibran.

Menjawab pertanyaan itu, Mahfud langsung memberikan kuliahnya kepada Gibran terkait proses pembuatan regulasi.

“Baik, Mas Gibran yang terhormat. Regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus ganti baru dibuat regulasinya,” katanya saat Debat Cawapres, Jumat (22/12/2023).

Mahfud pun menegaskan dalam mebuat sebuah regulasi diperlukan naskah akademiknya.