Perkuat Konsolidasi Pemenangan Ganjar-Mahfud, Relawan Ganjaran Buruh Berjuang Goes to Pabrik

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:18 WIB
Relawan Buruh Ganjar Pranowo Goes to Pabrik (Foto: MPI)
JAKARTA - Relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) kembali menyambangi para buruh dan manajemen perusahaan melalui program Goes to Pabrik. Hal ini adalah kelanjutan dari pembentukan struktur pemenangan tingkat perusahaan yang telah dilakukan GBB.

GBB mengunjungi sebuah perusahaan garmen yang sudah merambah pasar hingga ke mancanegara, PT Lestari Busana Anggun Mahkota di Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat dikutip, Selasa (31/10/2023).

Dalam lawatannya, GBB menyapa dan mendengar keluh kesah para buruh. Kedatangan GBB pun disambut antusiasme yang luar biasa.

Secara kompak para buruh dan HRD PT Lestari Busana Anggun Mahkota mengenakan kaos putih garis lurus berwajah Ganjar Pranowo Bacapres Partai Perindo sebagai simbolisasi dukungan.

"Kita melanjutkanprogram kita GBB Goes to Pabrik dalam rangka kita menyapa buruh-buruh. Kami memfasilitasi teman-teman ini dalam mendukung Pak Ganjar," kata Lukman di lokasi.

Halaman:
1 2
