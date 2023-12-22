Mahfud MD Pertanyakan Cak Imin Mau Bangun 40 Kota Setara Jakarta: IKN Saja Investor Baru Janji

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD menerima respon terhadap janji Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar yang lebih memilih membangun 40 kota baru ketimbang bangun Ibu Kot Nusantara.

Mahfud menilai hal tersebut kurang realistis jika menimbang kebutuhan belanja negara setiap tahunnya. Sebab pembangunan IKN saja yang membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun itu mayoritas di cari melalui Investasi dari pelaku usaha.

BACA JUGA:

Sehingga menurut Mahfud, jika membangun 40 kota baru seperti yang disebutkan Cak Imin memerlukan investasi yang jauh lebih besar dan banyak lagi untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Ya Cak Imin saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Iya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden, berapa kota dalam 5 tahun?" tanya Mahfud MD dalam acara Debat Kedua di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

BACA JUGA:

"Ini IKN saja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan, nah gitu kan. Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah Metropolitan seperti itu," sambungnya.